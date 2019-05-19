Китай надеется на сдержанность США в отношении Ирана

Пекин, , 04:04 — REGNUM Китайские власти надеются на сдержанность и осторожность руководства США по отношению к Ирану. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР после телефонных переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Майка Помпео.

Китайский министр призвал американскую сторону не нагнетать обстановку в ситуации с Ираном. Он выразил надежду, что все стороны будут сдержаны и осторожны во избежание эскалации напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тегеран официально приостановил выполнение части обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, отвечая действия со стороны США. В Кремле заявили, что ситуация вокруг Ирана вызывает беспокойство. Чрезвычайно напряженной обстановку на Ближнем Востоке также назвал японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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