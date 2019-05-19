Порошенко наградил Волкера одним из высших орденов Украины

Киев, , 03:23 — REGNUM Ордена князя Ярослава Мудрого удостоен спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер за «вклад в развитие демократии». Текст соответствующего указа действующего президента Петра Порошенко опубликован пресс-службой главы украинского государства.

В датированном 18 мая указе отмечен весомый вклад американского дипломата «в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства». Волкер будет награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден на Украине в 1995 году. До 2008 года, когда был учрежден орден Свободы, он являлся высшим орденом, который вручали иностранцам украинские власти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее в мае Порошенко, покидающий пост президента Украины, вручил орден князя Ярослава Мудрого главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и президенту Европейского совета Дональду Туску.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко вручил Юнкеру орден князя Ярослава Мудрого