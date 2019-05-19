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Порошенко наградил Волкера одним из высших орденов Украины

Политика

Отмечен весомый вклад американского дипломата «в поддержку и развитие демократии»

Порошенко наградил Волкера одним из высших орденов Украины
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко и Курт Волкер

Киев, 19 мая 2019, 03:23 — REGNUM  Ордена князя Ярослава Мудрого удостоен спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер за «вклад в развитие демократии». Текст соответствующего указа действующего президента Петра Порошенко опубликован пресс-службой главы украинского государства.

В датированном 18 мая указе отмечен весомый вклад американского дипломата «в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства». Волкер будет награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден на Украине в 1995 году. До 2008 года, когда был учрежден орден Свободы, он являлся высшим орденом, который вручали иностранцам украинские власти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее в мае Порошенко, покидающий пост президента Украины, вручил орден князя Ярослава Мудрого главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и президенту Европейского совета Дональду Туску.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко вручил Юнкеру орден князя Ярослава Мудрого

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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