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В ЦК КПК обсудили методы расширения международного авторитета Китая

Политика

Рабочее совещание по гуманитарным вопросам прошло в Шэньчжэне

В ЦК КПК обсудили методы расширения международного авторитета Китая
Caitriana Nicholson
Президентский дворец. Китай

Пекин, 19 мая 2019, 00:26 — REGNUM  В Шэньчжэне, одной из первых в КНР зон свободной торговли (ЗСТ), расположенном в южно-китайской провинции Гуандун, прошло совещание по гуманитарным вопросам, приуроченное к проведению 15-й международной выставки-ярмарки культурной индустрии. В совещании принял участие и выступил на нем заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин, сообщает 18 мая Синьхуа.

Призвав к «интеграционному развитию культуры и туризма», Хуан Куньмин назвал эту сферу важным способом расширения международного авторитета Китая и гуманитарных обменов с другими странами. Он отметил, что расцвет традиционной китайской культуры и её очарование тесно связаны с традициями революции, и это наследие должно передаваться из поколения в поколение.

Хуан Куньмин обратил особое внимание на развитие культурного туризма в сельской местности.

Отметим, что вопросы гуманитарного взаимодействия стояли в центре внимания завершившегося недавно в Пекине форума диалога цивилизаций Азии, который глава пропагандистского отдела КПК вёл в качестве председателя.

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Политика Китая
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