В ЦК КПК обсудили методы расширения международного авторитета Китая

Пекин, , 00:26 — REGNUM В Шэньчжэне, одной из первых в КНР зон свободной торговли (ЗСТ), расположенном в южно-китайской провинции Гуандун, прошло совещание по гуманитарным вопросам, приуроченное к проведению 15-й международной выставки-ярмарки культурной индустрии. В совещании принял участие и выступил на нем заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин, сообщает 18 мая Синьхуа.

Призвав к «интеграционному развитию культуры и туризма», Хуан Куньмин назвал эту сферу важным способом расширения международного авторитета Китая и гуманитарных обменов с другими странами. Он отметил, что расцвет традиционной китайской культуры и её очарование тесно связаны с традициями революции, и это наследие должно передаваться из поколения в поколение.

Хуан Куньмин обратил особое внимание на развитие культурного туризма в сельской местности.

Отметим, что вопросы гуманитарного взаимодействия стояли в центре внимания завершившегося недавно в Пекине форума диалога цивилизаций Азии, который глава пропагандистского отдела КПК вёл в качестве председателя.