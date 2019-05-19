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Генеральный секретарь ШОС посетил Таджикистан

Политика

На его встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсуждался широкий круг вопросов всестороннего укрепления Организации

Душанбе, 19 мая 2019, 00:17 — REGNUM  В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым, в ходе которой обсуждались отношений Организации с Таджикистаном и перспективы углубления сотрудничества в различных сферах, сообщает 17 мая Синьхуа.

Среди приоритетных сфер такого сотрудничества рассматривались экономика, культура, спорт, туризм, образование, наука, СМИ. Стороны также обменялись мнениями по реализации ряда проектов в различных областях, в том числе стратегических — инфраструктурном строительстве, телекоммуникационном секторе, промышленности, транспорта и энергетики.

Отдельно был рассмотрен вопрос об участии официального Душанбе в реализации проекта «Пояса и пути», его роль в развитии транспортно-логистических связей на этом маршруте, создания новых финансовых институтов ШОС, а также Антинаркотического центра.

На встрече также поднимались вопросы региональной безопасности и нормализации обстановки в соседнем Афганистане, а также противодействия международному терроризму и экстремизму.

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Организация Объединённых Наций
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