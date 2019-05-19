Посол КНР в Британии жестко осудил торговый протекционизм США

Лондон, , 00:01 — REGNUM Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин выступил со статьей в местной газете «Evening Standard», раскрыв позицию Китая по торговым переговорам с США. По словам дипломата, его страна не хочет торговой войны, но неизменно будет отстаивать свои интересы и противодействовать наступлению мирового протекционизма, который дипломат назвал «общим врагом», сообщает Синьхуа.

«Повышение тарифов и принятие односторонних мер лишь вредят интересам народов и бизнеса двух стран, — убежден посол. — Здоровое и стабильное партнерство между США и КНР важно не только для них, но и для всей мировой экономики».

Глубоко ошибочным дипломат считает упование на силу, а также основанную на ней приверженность угрозам в адрес партнеров, включая союзников.