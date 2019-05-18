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Канцлер Австрии предложил провести досрочные парламентские выборы

Политика

Видеозапись, на которой вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице беседует с российской гражданкой, появилась ранее в австрийских СМИ

Вена, 18 мая 2019, 23:36 — REGNUM  Досрочные парламентские выборы в Австрии нужно провести в максимально короткие сроки из-за скандала с ушедшим в отставку вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе. Об этом, как передает Reuters, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, обратившийся с соответствующим предложением к президенту страны Александеру Ван дер Беллену.

По его словам, он предложил главе государства провести внеочередные выборы «как можно скорее».

18 мая объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что скандал, который был раздут из-за «какой-то видеозаписи» — это спланированное «политическое убийство».

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Видеозапись, на которой Штрахе на Ибице беседует с российской гражданкой, появилась ранее в австрийских СМИ. В разговоре речь идёт о том, что женщина якобы готова купить некоторые австрийские активы, а Штрахе обещает ей доступ к госконтрактам.

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Политическая жизнь Австрии
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