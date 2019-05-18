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Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн — СМИ

Политика

10 мая ЦБ продал около 9,7 тонны золота, 13 мая – еще четыре тонны

Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Золото

Каракас, 18 мая 2019, 23:09 — REGNUM  Власти Венесуэлы, несмотря на ранее объявленные ограничения со стороны США, продали за последние две недели 13,7 т золота. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Венесуэла из резервов Центрального банка (ЦБ) продала за последние две недели золота на сумму около $570 млн», — передает вещатель.

По данным источников, 10 мая ЦБ продал около 9,7 тонны золота, 13 мая — еще четыре тонны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции заявил, что Венесуэла ищет альтернативные способы обхода санкций США. По его словам, в этом вопросе Каракас надеется на поддержку России и Китая.

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Санкции США против Венесуэлы
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