Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн — СМИ

Каракас, , 23:09 — REGNUM Власти Венесуэлы, несмотря на ранее объявленные ограничения со стороны США, продали за последние две недели 13,7 т золота. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Венесуэла из резервов Центрального банка (ЦБ) продала за последние две недели золота на сумму около $570 млн», — передает вещатель.

По данным источников, 10 мая ЦБ продал около 9,7 тонны золота, 13 мая — еще четыре тонны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции заявил, что Венесуэла ищет альтернативные способы обхода санкций США. По его словам, в этом вопросе Каракас надеется на поддержку России и Китая.

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