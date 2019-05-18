Порошенко подписал указ о праздновании на Украине Дня отца

Киев, , 22:00 — REGNUM Указ о праздновании на Украине Дня отца подписал действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом говорится в соответствующем документе, обнародованном на сайте украинского президента.

«Постановляю: установить на Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье июня», — говорится в документе.

Отмечается, что День отца вводится в стране для укрепления института семьи как основы общества и признание на госуровне роли отца в воспитании детей.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая 2019 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.

Читайте также: Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о государственном языке

А также: Президент Украины подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского