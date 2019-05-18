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Климкин: закон о языке на Украине «выглядит вполне стандартно»

Политика

15 мая 2019 г. глава Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в стране

Климкин: закон о языке на Украине «выглядит вполне стандартно»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мова

Киев, 18 мая 2019, 20:23 — REGNUM  Закон об исключительности украинского языка, который в мае подписал глава государства Пётр Порошенко, «выглядит вполне стандартно». Об этом сообщил подавший в отставку глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

«На Украине наконец смогли принять закон о госязыке, как того уже давно требовала наша же Конституция, — написал он. — Такие законы давно существуют во многих демократических государствах, и наш на их фоне выглядит вполне стандартно».

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая 2019 г. глава Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в стране. Ряд категорий граждан страны, по этому закону, в обязательном порядке должны свободно владеть украинским языком.

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Политическая жизнь Украины
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