Польский президент написал письмо президенту Израиля

Варшава, , 16:55 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда написал президенту Израиля Реувену Ривлину письмо, в котором выразил надежду, что власти Израиля «приложат все усилия, чтобы достоверно объяснить и справедливо оценить недавний инцидент». Речь идёт о нападении на посла Польши в Тель-Авиве Марека Магировского.

«Представителя Польши в Государстве Израиль оскорбили словом и поступком перед резиденцией польской дипломатической службы. Этот акт принимается как выражение предрассудков и вражды в отношении нашего государства и народа … Еще больше пугают причины нападения. Мы категорически не согласны с шовинизмом и ненавистью на национальном уровне. Такое отношение должно быть осуждено, и вытекающие из него поступки строго наказаны», — приводит слова президента издание gazeta.pl.

Как сообщалось ранее, посол Польши в Тель-Авиве Марек Магировский был атакован во вторник возле здания посольства. Нападавший выкрикивал оскорбления в адрес поляков. Посол не пострадал, и даже успел сфотографировать автомобиль нападавшего, благодаря чему тот был задержан полицией в кратчайшее время.

Как и предполагалось, инцидент был связан с конфликтом между Польшей и еврейскими организациями относительно компенсаций за имущество евреев, погибших во время Второй мировой войны.

Как выяснилось, нападавшего зовут Арик Ледерман, ему 65 лет, его родственники погибли в Польше во время Холокоста. Он пришёл в ярость после того, как его не пустили в посольство Польши, где он хотел заявить о своих правах на компенсации в соответствии с американским законом № 447 «Правосудие для выживших».