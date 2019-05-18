В штабе Зеленского заявили, что проект указа о роспуске Рады — фейк

Киев, , 15:41 — REGNUM Пресс-секретарь избранного президента Украины Владимир Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что опубликованный в ряде украинских СМИ проект указа нового президента о роспуске Верховной рады — это фейк, который не имеет никакого отношения к реальности. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает «Громадське ТВ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд украинских СМИ опубликовал фотокопию документа, который якобы является проектом указа нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июня. Утверждалось, что Зеленский подпишет этот указ 20 мая сразу же после инаугурации.

Однако в штабе Зеленского заявили, что данный «проект указа» — это фейк, и команда Зеленского рассматривает разные варианты после инаугурации, в том числе и роспуск Рады.

Стоит отметить, что роспуск Рады вновь оказался под вопросом, так как фракция «Народный фронта» заявила о выходе из правящей коалиции и теперь у депутатов есть 30 дней, чтобы сформировать новую коалицию. В этот период Зеленский скорее всего не сможет распустить Раду. И уже точно он не сможет распустить Раду после 27 мая, так как с этого дня до очередных выборов парламента останется шесть месяцев (выборы должны пройти 27 октября) и по законц Раду в этот период распускать нельзя.