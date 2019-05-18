Противники храма в сквере Екатеринбурга настояли на референдуме

Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM В Екатеринбурге противники храма возле Театра драмы добились предварительного согласия властей на то, чтобы провести по этому вопросу референдум. Это стало результатом эмоциональной встречи с главой города Александром Высокинским, которая прошла 18 мая в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о том, каким образом выяснить общественное мнение по вопросу о строительстве храма в сквере, обсуждался первым. На брифинге по итогам встречи Александр Высокинский отметил, что 100% участников встречи высказались за то, чтобы это сделать путём референдума.

«И мы думаем, начинаем обсуждать процедуры», — сказал мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестующие высказываются против строительства храма в сквере. Отметим, зимой вопрос предлагали вынести на референдум. Но избирком и депутаты гордумы отклонили эту инициативу.

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