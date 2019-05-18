Суббота, 18 Мая 2019 года
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Противники храма в сквере Екатеринбурга настояли на референдуме

Политика

Вопрос ещё будут обсуждать

Екатеринбург, 18 мая 2019, 15:37 — REGNUM  В Екатеринбурге противники храма возле Театра драмы добились предварительного согласия властей на то, чтобы провести по этому вопросу референдум. Это стало результатом эмоциональной встречи с главой города Александром Высокинским, которая прошла 18 мая в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о том, каким образом выяснить общественное мнение по вопросу о строительстве храма в сквере, обсуждался первым. На брифинге по итогам встречи Александр Высокинский отметил, что 100% участников встречи высказались за то, чтобы это сделать путём референдума.

«И мы думаем, начинаем обсуждать процедуры», — сказал мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестующие высказываются против строительства храма в сквере. Отметим, зимой вопрос предлагали вынести на референдум. Но избирком и депутаты гордумы отклонили эту инициативу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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