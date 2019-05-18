Японский депутат был так пьян, что не знал, что говорил о войне с Россией?

Анатолий Кошкин, , 15:33 — REGNUM

Разглагольствования депутата японского парламента Ходака Маруяма о том, что для «возвращения северных территорий (южнокурильских островов России — А.К.) не остается ничего другого, как война», взбудоражили как русских, так и японцев.

В Японии, понятное дело, стали клеймить болтливого парламентария и грозить лишить за несанкционированные заявления депутатского мандата. Для начала его исключили из партии «Исин-но кай», от которой он баллотировался в парламент. Об извинениях японцев, начиная от делегации руководства этой партии в российское посольство для признания вины и до спешного «отречения» японского правительства от слов Маруямы о войне, сообщают в эти дни все основные СМИ России. Так что о реакции в Японии на происшедшее на российском острове Кунашир читатель может получить исчерпывающую информацию.

Другое дело, как реагируют на случившееся в нашей стране, причем не СМИ, а властные органы. Отсутствие информации на этот счет вызывает неоднозначные оценки, которые поступают и в адрес автора этих строк. Скажем прямо, зная изощренные методы японцев, не все верят, что «утечка» была спонтанной. Дескать, ну что взять с пьяного? Но пьяный-то был не какой-то забулдыга, а официально представляющий Японию целый депутат парламента, хотя и от оппозиции. И направлен он был на «рекогносцировку» на наши Курилы не с периферийного Хоккайдо, а из столичного Токио с согласия, и не исключено ‑ и по прямому заданию, руководства контролируемой ныне правящей партией премьера Абэ палаты представителей. Насколько я знаю, без согласия руководства палаты депутаты не могут совершать зарубежные вояжи, тем более в такую «горячую точку». Вот и пишет один из имеющих опыт общения с японскими правительственными чиновниками автор:

«Считаю все это сделано сознательно в провокационных целях — прощупывание российской реакции. Её они уже получили — МИД РФ молчит, российские СМИ мямлят про пьянку, молодость депутата и т.д.»…

Полностью исключать вероятность подобной «спланированной операции» не буду, хотя мои знания поведения японских политиков и политической культуры Японии в целом не позволяют в данном случае присоединиться к высказанному мнению. Ибо имею основания считать, что негласно записанная японским журналистом «воинственная риторика» болтливого депутата, похоже, неприятно удивила администрацию кабинета министров Абэ и, думаю, его самого. Ибо Абэ-сан все еще надеется на какие-то «подвижки» во время намеченных на конец июня очередных переговоров с президентом РФ В. Путиным по проблеме мирного договора, в основу которого Токио кладет согласие Москвой на «мирную» сдачу Японии южнокурильских островов.

Задают мои российские интернет-собеседники и вопрос о том, возможны ли в принципе какие-то вооруженные провокации японцев на Курилах. Тем более что в СМИ в последнее время участились предупреждения о «слабости российской обороны на Дальнем Востоке», «размещении Японией новых крылатых ракет, направленных на Курилы» и др.

Вот пример таких предупреждений. На сайте набирающего популярность телеканала «Царьград» опубликована статья следующего содержания:

«Япония в последние годы вооружается просто яро. Даже несмотря на то, что вооружёнными силами располагать не имеет права, она довела свои «силы самообороны» до 7-й позиции в рейтинге самых мощных армий мира. На уровне Британии и посильнее Германии. Да оно и понятно, если на 247 тысяч военнослужащих приходится военный бюджет в 49 млрд долларов! От кого японцы собрались обороняться, если в реальности ни одна из соседних стран не имеет ни достаточно сил, ни тем более достаточно мотивации, чтобы напасть на их острова?

Но сразу всё становится понятным, если вспомнить, как в Токио цедят угрозы в адрес России. Мол, если не удастся договориться по передаче Курильских островов миром, то можно будет с «северными варварами» поговорить и по-другому. И с военной точки зрения действительно всё складывается — теоретически — для японцев удачно. На самих южных Курилах гарнизоны естественным порядком недостаточны, чтобы отбить массированное нападение новоявленных самураев. Тихоокеанский флот тоже никак не сможет сразу адекватно ответить на нападение и оккупацию, скажем, Кунашира или Итурупа. Просто физически. А как японцы умеют наносить подленькие массированные удары без объявления войны, мы помним ещё по Чемульпо и Порт-Артуру».

На удивление часто о возможности вооруженного столкновения в борьбе за Курилы стала писать китайская пресса, особенно информационное агентство «EastDay», которое утверждает:

«Япония готовится вернуть под свой контроль ряд Курильских остров, которые в настоящий момент Россия относит к части своей территории. По оценкам военных специалистов из КНР, Япония уже начала «репетицию» захвата островов… В настоящий момент Япония не может претендовать на оказание военного давления на Россию, что обусловлено рядом договорённостей, а также пунктами Конституции этой страны. Тем не менее, СиндзоАбэ заявляет, что он готов пересмотреть Конституцию Японии с целью её оптимизации для повышения возможностей японских сил самообороны, с целью переквалификации их в регулярную армию».

«У Японии достаточно средств боевой авиации, однако помимо собственных сил, Япония вполне может заручиться и поддержкой США, которые вполне готовы будут пойти на подобный шаг для усиления своего влияния на планете», — говорится в одном из материалов этого китайского агентства. И далее:

«Аналитики не исключают, что ранее сделанные Японией заявления о намерении вытеснить Россию со спорных островов, имеют под собой реальные предпосылки, однако на сегодняшний день, а равно и в течение ближайшего десятилетия, Япония не сможет добиться выполнения «обещаний», поскольку эта страна не может тягаться с российской военной мощью».

То есть, из слов китайского издания, получается, что японцы не исключают «военное решение Курильской проблемы», но пока не готовы на это решиться. Конечно, японское правительство все это категорически отвергает. Это проявилось и в выступлении на днях генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, когда он осуждал высказывания Маруяма. «Это вызывает искреннее сожаление. Никаких изменений в линии правительства решать проблему путем дипломатических переговоров нет», — приводит слова Суга японское информационное агентство «Киодоцусин». Официальный представитель японского правительства добавил также, что «это высказывание (Маруямы), если оно действительно прозвучало, абсолютно не совпадает с позицией правительства, следовательно, мы не думаем, что оно может оказать влияние на переговоры с Россией».

Конечно, ожидать скорой попытки Японии «отбить» Курилы силой, как предложил незадачливый депутат, едва ли стоит. Как бы ни усиливались японские вооруженные силы, им еще долго не совладать с российской военной мощью в «большой войне», даже при поддержке ближайшего союзника — США, которые, кстати, и явились создателями надуманной «проблемы северных территорий». Да и сейчас вне сомнения науськивают своего вассала не уступать Москве в «тяжбе» по Курилам, оказывая пока политическую и дипломатическую поддержку реваншистских притязаний Токио.

Означает это, что России не стоит обращать внимания на «озвучивание» в Японии «идеи» решить «территориальную проблему» силой? Конечно, нет. Хотелось бы еще раз обратить особое внимание на слова не столь уж сильно пьяного и соображавшего, что говорит, Маруямы о том, что предлагаемое им военное решение следует иметь в виду на случай «беспорядков в России», когда, видимо, по его разумению, Москве будет не до Курил. Могу ответственно подтвердить, что ситуация «ослабления позиций Путина» и «народных волнений в России», по крайней мере, рассматривается как одна из возможностей развития социально-экономической ситуации в нашей стране.

И еще. Хотелось бы предостеречь от недооценки нынешних японцев, как изнеженных людей, якобы, окончательно растерявших «самурайские доблесть и отвагу». Ибо еще один мой интернет-собеседник, японовед, написал:

«Ну, куда тягаться с нами? Какая война? Боевой дух нации подорван. А, таких, как Маруяма, в Японии единицы. Да и то — боевики по пьяни только. По лицу же его холеному видно — мажор. Самураи нынче не те пошли. Маруяме бы сейчас харакири сделать. Но кишка тонка. Какой там кодекс Бусидо?! Жизнь дороже…»

Написавший это прав лишь отчасти. Он, видимо, в отличие от автора этих строк, давно не видел японских фашиствующих молодчиков в черной полувоенной форме, почти ежедневно приезжающих к российскому посольству, чтобы до хрипоты истошно выкрикивать свои полные ненависти к русским лозунги с требованием «вернуть» не только южные, но все Курилы и южную половину российского Сахалина, упорно именуемого, как до разгрома милитаристской Японии — «Карафуто». Лично я не взялся бы полностью исключать, что в какой-то момент многочисленные в Японии ультраправые организации могут быть использованы поддерживающими их крупным капиталом и реакционными политиками для совершения провокаций, вплоть до вооруженных, с высадкой на «исконные северные территории». Как это периодически делают, например, китайские активисты, для демонстрации принадлежности КНР удерживаемых Японией островов Дяоюйдао (Сэнкаку по-японски).

Не исключены и «мирные» несанкционированные высадки на Курильские острова их бывших жителей или теперь уже их потомков вперемешку с японскими ультраправыми для демонстрации решимости «вести борьбу до конца».

Так что не стоит легкомысленно объяснять выходку японского депутата на Кунашире лишь «состоянием опьянения». Благоразумнее всерьез учитывать эффект «идеологического, реваншистского опьянения» японцев упрямыми посулами их лидеров, обещающих «во что бы то ни стало вернуть исконные острова». Во что бы то ни стало…