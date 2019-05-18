Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере

Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Екатеринбурге глава города Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма на территории сквера возле Театра драмы. Встреча прошла сегодня, 18 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди вопросов, которые были рассмотрены на встрече, способ опроса граждан по поводу места строительства. Протестующие настояли на референдуме. Впрочем, забор вокруг места строительства оставят, хотя противники строительства там хама требовали его убрать.

Отметим, обсуждение вышло эмоциональным. На саму встречу прорвались даже больше человек, чем было запланировано изначально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Высокинский пригласил противников строительства в сквере на встречу 16 мая, когда пришёл к ним на акцию протеста. Предполагалось, что во встрече примут участие 30 человек.

Граждане требуют не строить храм Святой Екатерины в центре города. Ранее возвести его планировалось в двух местах, но везде жители выступали активно против.

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