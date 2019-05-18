США хотят платить странам, которые откажутся от российского оружия

Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Власти США намерены существенно расширить список стран, которым они будут выплачивать компенсации на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия. Об этом сегодня, 18 мая, пишет Defense One.

Речь идёт о Европейской программе стимулирования рекапитализации (ERIP), которая стартовала в 2018 году. В рамках этой программы, которая пока распространяется на восточноевропейские страны, ранее входившие в Организацию Варшавского договора, США платят её участникам средства, если они приобретают американскую военную технику взамен российской или китайской.

Так например, в рамках ERIP Хорватия получила $25 млн на закупку американских боевых машин пехоты (БМП), Словакия получила $50 млн на новые вертолеты.

Представитель Государственного департамента США пояснил, что сейчас в программе ERIP участвуют только шесть стран, но Вашингтон хочет значительно расширить список участвующих стран, чтобы тем самым сократить долю России в мировом рынке вооружений.

«Наша цель состоит в том, чтобы помочь нашим партнерам избавиться от зависимости от российских поставок», — рассказали в Госдепе.