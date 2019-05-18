Вице-канцлер Австрии Штрахе заявил об отставке из-за скандала

Вена, , 14:26 — REGNUM Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который также является председателем Австрийской партии свободы, объявил о своей отставке из-за разразившегося вокруг него скандала. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 18 мая, на пресс-конференции.

«Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», — сказал Штрахе.

Также политик заявил, что 19 мая он сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы (АПС). Его пост в партии займет нынешний министр транспорта Норберт Хоферу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в австрийских СМИ появилась видеозапись, на которой Штрахе на Ибице беседует с российской гражданкой Аленой Макаровой. В разговоре речь идет о том, что Макарова готова купить некоторые австрийские активы, а Штрахе обещает ей доступ к государственным контрактам. Взамен этого Штрахе хочет получить финансовую помощь для своей партии на парламентских выборах. Разговор состоялася в 2017 году.