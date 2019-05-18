Суббота, 18 Мая 2019 года
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Володин предположил начало деменции у Зеленского

Политика

Зеленский заявил о необходимости вернуть Крым Украине

Москва, 18 мая 2019, 13:58 — REGNUM  В ответ на заявление Виктора Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.

«Могу объяснить заявление Зеленского тем, что возможно оно связано с начинающимся заболеванием деменцией. Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо», — отметил Володин.

Зеленский, считает спикер Госдумы, должен понимать, что если начинать работу в своей новой должности с подобных заявлений, то можно закончить свое правление также бесславно, как и Петр Порошенко.

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

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