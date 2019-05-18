Володин предположил начало деменции у Зеленского

Москва, , 13:58 — REGNUM В ответ на заявление Виктора Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.

«Могу объяснить заявление Зеленского тем, что возможно оно связано с начинающимся заболеванием деменцией. Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо», — отметил Володин.

Зеленский, считает спикер Госдумы, должен понимать, что если начинать работу в своей новой должности с подобных заявлений, то можно закончить свое правление также бесславно, как и Петр Порошенко.

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.