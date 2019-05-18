Буркина-Фасо призвала создать военную группу по борьбе с террором в Сахеле

Уагадугу, , 14:09 — REGNUM Министр иностранных дел Буркина-Фасо Альфа Барри призвал международное сообщество рассмотреть вопрос о создании контртеррористической коалиции, аналогичной тем, что действуют в настоящее время в Ираке и Афганистане, для осуществления более эффективной борьбы с терроризмом в регионе Сахеля.

По информации новостного агентства VOA Swahili, в настоящее время в регионе действуют объединенные силы «Сахельской пятерки», в состав которых входят войска из Буркина-Фасо, Чада, Мали, Мавритании и Нигера. Целью этого военного контингента является устранение угроз со стороны экстремистских и вооруженных группировок.

Однако на протяжении двух лет с момента формирования коалиционные войска столкнулись с различными проблемами, такими как задержки выполнения поставленных задач, а также со многими другими препятствиями, в частности со взрывами автомобилей в штаб-квартире.

Как отмечают представители ООН, в настоящее время объединенные силы пятерки задействованы на 75%, однако дефицит оборудования и нехватка подготовки военнослужащих ограничивают оперативный потенциал войск.

Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом и оказания помощи в восстановлении стабильности в регионе Сахеля в Мали и Чаде дислоцируются 16 000 американских миротворцев и 3000 военнослужащих из Франции.

Однако, несмотря на присутствие трех контингентов войск в этих районах, по словам министра иностранных дел Буркина-Фасо Альфа Барри, ситуация, вызванная террористическими актами и межэтническими конфликтами, вызывает серьезное беспокойство и постепенно ухудшается.