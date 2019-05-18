Каракас готов пойти на переговоры с Вашингтоном — МИД Венесуэлы

Каракас, , 13:49 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Боливарианская республика готова к диалогу с Соединёнными Штатами. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба правительства Венесуэлы.

По словам Арреасы, власти США полностью провалили свою конфронтационную стратегию по Венесуэле. тем не менее Каракас подтверждает готовность наладить взаимодействие с Вашингтоном.

«Пришло время для дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров и уважать друг друга», — сказал глава МИД Венесуэлы.

Также Арреаса напомним, что 45-я статья Венской конвенции о дипломатических сношениях, говорит о том, что в случае разрыва дипломатических отношений государство может доверить охрану своего посольства третьей стране. Он отметил, что США доверили охрану своего посольства в Каракасе Швейцарии, а Венесуэла решили доверить охрану своего посольства в Вашингтоне — Турции.