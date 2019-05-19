Воскресенье, 19 Мая 2019 года
06:27:53 МСК

Freedom House: в 12 странах Африки нарушаются гражданские права

Политика

Согласно докладу, опубликованному организацией «Freedom House», в 12 странах Африки применяются меры по ограничению деятельности гражданского общества и неправительственных организаций

Додома, 19 мая 2019, 06:27 — REGNUM  В 12 странах африканского континента: Алжире, Бурунди, Египте, Эфиопии, Руанде, Сьерра-Леоне, Южном Судане, Судане, Танзании, Тунисе, Уганде и Замбии — были приняты законы, либо же проведена политика, «неправомерно ограничивающая» права неправительственных организаций и представляющих угрозу для гражданского общества. По информации новостного агентства VOA Swahili, об этом сообщила в своем недавно опубликованном докладе организация «Freedom House», занимающаяся мониторингом состояния демократии в станах.

«Ограничения на деятельность неправительственных организаций негативно сказываются на способности гражданского общества и населения привлекать правительства стран к ответственности и отстаивать свои права», — отметил Годфри М. Мусила, автор доклада, опубликованного организацией «Freedom House».

Он также добавил, что ограничения властей «безусловно, также сопровождаются ущемлением других видов свобод» и мерами по укреплению механизмов контроля, применяемыми государством или силовиками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить