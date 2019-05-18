Турецкая оппозиция выступает против новых выборов в Стамбуле

Анкара, , 14:01 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу высказался против проведения муниципальных выборов в Стамбуле заново и, в частности, заявил: «Экрем Имамоглу — уже не просто наш кандидат. Он кандидат от 16 миллионов жителей Стамбула».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу также сказал: «Воля жителей Стамбула была проигнорирована. Мы обращаемся ко всем тем, кто готов поступить по совести; мы услышим нашу совесть и соответственно поступим при заполнении бюллетеней. Если кто-то покусился на нашу волю, если на нее наложили руки 7 членов Высшей избирательной комиссии, мы все равно во что бы то ни стало добьемся своего. Экрем Имамоглу — уже не просто наш кандидат. Он кандидат от 16 миллионов жителей Стамбула». Оппозиционный политик также обратился к молодежи: «От вас я жду только одного; сподвигните ещё кого-нибудь, соседа или родственника, 23 июня вместе пойти на избирательный участок. Этим вы скажете, что мы на стороне не злодеев и тирании, а права и справедливости. Мы возвратим народу его естественное волеизъявление. Мы не будем злить или раздражать кого-либо. Потому что мы хотим то, что принадлежит нам по праву — наш прекрасный Стамбул».