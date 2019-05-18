Президент Турции: мы ликвидировали 420 главарей террористов

Анкара, , 14:47 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии ифтар (вечернее разговение) в Стамбуле, заявил: «Мы продолжим вести бескомпромиссную борьбу с террористическими организациями, угрожающими безопасности нашей страны». Турецкий лидер также сказал: «Мы и впредь будем призывать к ответу посягающие на ценности и единство нашего народа шайки убийц, в том числе и сепаратистскую террористическую организацию Рабочая партия Курдистана, за каждую пролитую ими каплю крови».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава государства заявил, что только за последние 2,5 года силы безопасности Турции ликвидировали 420 главарей террористов. По его словам, 16 из нейтрализованных боевиков фигурировали в составленном МВД Турции «красном списке» разыскиваемых террористов. Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит добиваться привлечения к ответственности всех членов террористической организации Фетхуллаха Гюлена. Президент добавил: «Турция продолжит борьбу с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена до тех пор, пока последний из этих предателей не предстанет перед судом».