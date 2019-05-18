Парламент Косово принял резолюцию по геноциду, учиненному Сербией в крае

Приштина, , 14:03 — REGNUM Парламент частично признанной республики Косово одобрил резолюцию по геноциду, учиненному Сербией в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», за принятие резолюции проголосовали 79 депутатов, при этом депутаты политической организации косовских сербов «Сербский список» не явились на заседание.

В резолюции, помимо прочего, упоминаются страны, причастные к резне, убийствам, сексуальному насилию и выселению свыше миллиона албанцев из Косово и требуется, чтобы все виновные в совершении преступлений против человечества, военных преступлений и геноцида, а также в причинении материального ущерба и разрушении объектов религиозного и культурного наследия предстали перед судом.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай горячо поддержал резолюцию и заявил, что примирение с Сербией и восстановление устойчивого мира невозможно пока виновные в совершении преступлений против албанского населения края не будут наказаны.

Напомним, спикер парламента Косово Кадри Весели, ставший инициатором принятия данной резолюции, требует также создания трибунала по осуждению сербских преступлений в Косово.