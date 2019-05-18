Италия выступает за скорейшее начало переговоров ЕС с Македонией и Албанией

Скопье, , 14:24 — REGNUM 16 мая, выступая на Международной академической конференции по вопросу евроинтеграции, прошедшей в Скопье, посол Италии в Северной Македонии Карло Ромео заявил, что Италия считает, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании как можно скорее.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», ближайшая возможность для начала переговоров представится в июне, сразу после проведения выборов в ЕС.

«Я считаю данный момент важным для региона, особенно для Северной Македонии. Мы всегда поддерживали евроатлантическую перспективу страны и все реформы, которые она должна провести, но особенно важны те задачи, которые ЕС ставит перед Северной Македонией и Албанией», — заявил дипломат.

Наиболее важными Ромео назвал реформы в сфере правосудия, борьбу с коррупцией и обеспечение свободы СМИ.

Итальянский политик подчеркнул необходимость институциональной реформы ЕС:

«Я не верю, что европейцы потеряли доверие к ЕС, существует только неудовлетворенность европейскими институтами, которые должны стать ближе к гражданам и их нуждам. Европа нуждается в институциональной реформе».