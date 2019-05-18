Власти предложат новые площадки для строительства храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев заявил, что власти Екатеринбурга 20 мая опубликуют перечень возможных мест для строительства храма святой Екатерины, каждое из которых будет обсуждаться с жителями города. Заявление губернатора Кувайшева распространила сегодня, 18 мая, департамент информационной политики Свердловской области.

По словам губернатора, список новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины, который ранее планировалось возвести на месте сквере возле октябрьской площади Екатеринбурга, будет опубликован уже в понедельник, 20 мая. Список не носит исчерпывающего характера и его можно дополнять.

«Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга. Повторю, вы знаете, что есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник ‑ и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти — мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма», — сказано в заявлении губернатора.

Речь идёт еще о как минимум четырех площадках помимо сквера у Октябрьской площади.

«Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», — сказано в заявлении губернатора.

При этом Кувайшев подчеркнул, что считает инициативу строительства храма святой великомученицы Екатерины «абсолютно благим делом». Но при этом губернатор констатирует, что в Екатеринбурге обозначились диаметрально противоположные мнения относительно строительства храма.

«Дань памяти — нашей истории, предкам, традициям. Словом, то, что должно объединять всех нас. Однако сейчас в городе обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма. Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно», — сказано в заявлении губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против строительства храма на месте сквера рядом с октябрьской площадью Екатеринбурга начались в городе 13 мая. Немногочисленные группы протестующих вступили в конфликт с охраной стройплощадки и повалили её ограждение. Протестующие требовали сохранить сквер.

Губернатор Кувайшев в тот же день призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу как представителей сторонников строительства храма, так и представителей противников этого дела. Однако по итогам этих переговоров власти заявили, что не видят никаких правовых оснований для прекращения строительства храма.

14 и 15 мая акции протеста продолжались и несколько десятков активистов было задержано.

В итоге дело это дошло до президента России Владимира Путина. Российский лидер заявил, что строительство храма должно объединять людей, а не разъединять. Глава государства предложил провести опрос жителей Екатеринбурга на предмет того, как они относятся к идее строительства храма на месте сквера рядом с Октябрьской площадью.

Власти города заявили после этого, что проведут такой опрос в ближайшее время.

Подготовка к строительству храма на месте сквера приостановлена.

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