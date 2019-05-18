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Зеленский уверен, что Украина вернет себе Крым

Политика

Когда-нибудь

Киев, 18 мая 2019, 12:19 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернёт себе Крым. Об этом Зеленский заявил в обращении, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня на Украине отмечается «День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа». Зеленский заявил, что он верит в то, что Крым удастся вернуть в состав Украины.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — ИА REGNUM ). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», — пишет Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее уже заявлял, что Крым вернется в состав Украины, когда в России сменится власть. Когда именно это произойдет и произойдет ли вообще он не уточнял. Также Зеленский прямо говорил. что у него нет плана по возвращению Крыма сразу после вступления в должность президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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