Зеленский уверен, что Украина вернет себе Крым

Киев, , 12:19 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернёт себе Крым. Об этом Зеленский заявил в обращении, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня на Украине отмечается «День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа». Зеленский заявил, что он верит в то, что Крым удастся вернуть в состав Украины.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — ИА REGNUM ). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», — пишет Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее уже заявлял, что Крым вернется в состав Украины, когда в России сменится власть. Когда именно это произойдет и произойдет ли вообще он не уточнял. Также Зеленский прямо говорил. что у него нет плана по возвращению Крыма сразу после вступления в должность президента.