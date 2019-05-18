Грузия: намёки бывших и полуправда о реальности

Андро Малкин, , 15:44 — REGNUM

О том, что сегодня реально происходит в Грузии и кто реально правит страной, в основном говорит малосимпатичная основной части населения страны оппозиция. Но в последнее время на эту же тему все активнее говорят и бывшие соратники и члены правящей партии, уволенные либо по собственной воле покинувшие ее ряды. Правда, говорят пока лишь намеками и приоткрывают лишь часть той завесы, которой окутана система принятия решений.

Сделаем небольшое отступление и приведем пример одной некогда пользовавшейся популярностью у грузинских потребителей компании «Никора» — производителя мясных и молочных продуктов. Некогда ее продукция действительно считалась лучшей и безопасной для здоровья. Но за последние два года, а особенно за последний год потребители ощутили резкое изменение качества в неблагоприятную для имиджа компании сторону. В чем причина? Не в смене ли владельцев? Согласно данным Агентства публичного реестра Минюста Грузии, в 2017 году в компании действительно была произведена реорганизация, из разряда ООО она перешла в АО, и вместо прежних членов наблюдательного совета были избраны (либо назначены) новые. Малоизвестные лица, фамилии которых мало что говорят согражданам. Но это, отметим, лишь лирическое отступление от основной темы…

Вернемся к бывшим. Последние «скандальные заявления» на тему «неформального правления» в стране сделал бывший министр экономики Георгий Кобулия. Не прямо, намеками.

Опять-таки бывшие депутаты «Грузинской мечты», скандально покинувшие ее ряды в связи с темой назначения судей Верховного суда, вызвали отставного министра в парламент. И Кобулия явился и дал ответы, которые лишь частично удовлетворили интересы и ожидания бывших и оппозиции. Но из этих ответов были сделаны соответствующие выводы, а заявления Кобулия получили дальнейшее толкование.

Депутаты поинтересовались причинами его отставки, на что бывший министр ответил, что он не ушел в отставку, а был уволен, отстранен от должности. Кобулия частично приоткрыл завесу над системой принятия решений и сообщил, что приказ о его отстранении подписал премьер-министр, который принял это решение после консультаций с председателем партии (Бидзиной Иванишвили). Причиной назвал разногласия с правящей командой по целому ряду вопросов, но уточнять сами вопросы не стал…

«Был ряд причин, где я не поддерживал целый ряд решений», — уклончиво ответил бывший министр на вопросы бывших депутатов.

Такой же ответ дал Кобулия и на вопрос о том, не замечал ли он на посту министра признаки неформального правления в стране. Речь шла о том, что Грузией реально, неформально правит бывший премьер-министр, ныне председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, чьи указания неукоснительно выполняет «одобренное» им правительство.

«Я лучше многих понимаю, какие правила неформальной игры могут быть в стране», — ответил бывший министр. По его словам, о неформальном правлении и неформальных правилах игры он открыто говорил с членами правящей команды еще до того, как стал министром экономики.

«Между нами была достигнута полная договоренность о том, что мы не будем работать в разных направлениях, по разным правилам. Но эти ожидания не оправдались», — пояснил Кобулия.

На вопрос еще одного бывшего депутата «Грузинской мечты» Эки Беселия относительно коррупции и коррупционных интересов в правительстве бывший министр ответил, что он лично своими глазами коррупционных сделок не видел.

«Своими глазами никаких коррупционных интересов и коррупционных сделок за эти 8 месяцев я лично не видел. Но в дискуссиях меня несколько раз назвали инородным телом», — поделился своими наблюдениями и ощущениями Георгий Кобулия.

Более подробно он осветил деятельность и состояние государственных компаний, назвав их «гнездом предвзятых сделок и непотизма».

«Государственные компании до сих пор составляют значительную часть нашей экономики. К сожалению, сегодня они стали гнездом неэффективности, предвзятых сделок и непотизма. Без частичной приватизации государственных компаний, такой, чтобы остался стратегический интерес, решить эту проблему невозможно», — пояснил Кобулия.

По его же оценке, неэффективностью, низким уровнем профессионализма отличаются и государственные структуры как центрального, так и местного уровня. В результате такого состояния принятие решений затягивается на многие месяцы.

«Самая главная проблема — низкое качество решений, принимаемых государственными структурами, и неудовлетворительная скорость принятия решений. Как в центральных, так и в местных органах власти очень низки аналитические возможности. Их решения лишены аналитических оснований и в основном принимаются на эмоциональном и не до конца осмысленном основании», — заключил бывший министр.

Несмотря на такие полуответы на не до конца сформулированные вопросы, оппозиция и бывшие соратники «Грузинской мечты» остались довольны выступлением бывшего министра экономики и в комментариях журналистам заявляли, что Георгий Кобулия подтвердил то, о чем они сами говорили весь предыдущий период. А также сделали из полуоткровенных высказываний и оценок министра собственные, более далеко идущие выводы.

«Мы получили ответ на главный вопрос, почему освободили бывшего министра экономики. Его сняли за то, что он не подчинялся царящим в стране правилам неформального правления. Его уволил Бидзина Иванишвили. А посредником в этом процессе был премьер-министр, который самостоятельно такого решения принять не мог. Главная проблема, которую упомянул бывший министр, — это множество очень полезных и нужных для страны проектов, осуществление которых затягивается из-за политических причин», — констатировал, делая собственные выводы из заявлений Георгия Кобулия, председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе.

Ситуация в грузинской экономике особенно благоприятной и в период правления ЕНД не была. В Грузии до сих пор помнят о том, какому террору и насилию подвергались непокорные властям крупные бизнесмены и как притесняли и выгоняли с занятых на рынке ниш представителей среднего и малого бизнеса. Не создавая для предпринимателей новых рабочих мест и новых помещений, их насильственно выживали со старых рынков, улиц, киосков и лотков, разрушали и разбирали не приглянувшиеся правительству сооружения магазинов и ресторанов, а вместо них, на их же месте строили новые объекты аналогичного назначения, деятельность в которых начинали уже приближенные к властям бизнесмены…

В нынешних условиях протекают процессы монополизации, унификации и концентрации всех сфер вокруг одной или нескольких крупных компаний — контролеров той или иной отрасли или направления. И оппозиция небезосновательно связывает все эти процессы с интересами олигарха Иванишвили, подчеркивая, исходя из собственных сведений и информации, что за всеми оперирующими теми или иными крупными компаниями малоизвестными лицами стоит «главное действующее лицо» и «главный куратор» всей грузинской экономики. А все надежды на выправление положения оппозиция опять-таки возлагает на выборы, победой на которых обещает начать процесс оздоровления экономики и улучшения положения населения. В который раз обманутые обещаниями лучшей жизни граждане Грузии должны верить посулам и заверениям рвущихся к власти политиков? И что или кто реально сумеет поставить грузинскую экономику на правильные рельсы и направить на службу бюджету и интересам населения страны?..