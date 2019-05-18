ЛГБТ в Грузии: на стыке традиций и либерализма

Ирина Инашвили, , 15:45 — REGNUM

Для стремящейся к Западу и западным ценностям Грузии 17 мая стало своего рода лакмусовой бумажкой, проверкой основной массы претендующего на европейское происхождение народа на толерантность и терпимость к инакомыслящим, иначе чувствующим и иначе себя ведущим.

Отношение к представителям общества ЛГБТ резко изменилось в Грузии после победы на выборах коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. До этого, при правлении Михаила Саакашвили и его партии, представители сексуальных меньшинств открыто устраивали свои парады и шествия, чем откровенно и резко шокировали основную массу населения страны.

Первый открытый и особенно резкий протест против подобного «беспредела» и «свободы слова и выражения» со стороны общества ЛГБТ последователи традиционного образа жизни выразили в 2013 году, когда в буквальном смысле слова разогнали бесчинствовавших на центральном проспекте представителей сексменьшинств.

Вооружённые палками и камнями прихожане Грузинской православной церкви, предводительствуемые рядом священнослужителей, а также поддержавшие их активисты гражданских организаций традиционного толка пытались усмирить слишком демонстрировавших собственные отличия участников акции в честь дня борьбы с гомофобией. Дальнейшее обострение ситуации предотвратила полиция, которая рассадила представителей ЛГБТ по автобусам и увезла подальше от центра столицы.

Осуждений в адрес грузинских властей, не сумевших предотвратить этот инцидент, было немало. Призывы к толерантности и терпимости вынудили правительство Грузии сделать ряд оправдательных заявлений.

Но патриархия, решившаяся до конца отстоять национальные традиции, предприняла очередной шаг. По инициативе католикоса-патриарха Всея Грузии Илии Второго был учрежден день святости семьи, который начиная с 2014 года традиционная Грузия празднует именно 17 мая, в противовес дню борьбы с гомофобией.

Решение это объяснили желанием спасения грузинской семьи и грузинских ценностей и предотвращения возможных провокаций, подобных тем, что случилась в 2013 году. А чтобы не было этих самых провокаций, прихожане и служители Грузинской православной церкви по инициативе патриарха 17 мая 2014 года устроили первое шествие в честь дня семьи и прошли по городу с иконами, плакатами и флагами до кафедрального собора Святой Троицы. В тот год обошлось без особых эксцессов, а члены общества ЛГБР собрались небольшой группой в Пушкинском сквере и в привычной им манере устроили представление-перформанс, выставив на обозрение народа свою обувь. Туфли, кеды, тапки, босоножки без хозяев и название акции «Протест невидимых», которой люди иной ориентации пытались привлечь внимание общества к своим проблемам и одновременно подчеркнуть, что здесь, в Грузии, они подвергаются притеснениям и вынуждены скрываться.

Акции протеста в защиту собственных прав и собственной ориентации члены общества ЛГБТ устраивали и в последующие три года. Для обеспечения их безопасности и защиты от нападок со стороны непримиримого традиционного населения МВД каждый год на 17 мая мобилизовывало в местах сбора ЛГБТ усиленные отряды полиции. А также автобусы, чтобы в случае преследований опять увезти их подальше от центра.

Последняя такая шумная акция прошла в 2018 году. Представители сексменьшинств первоначально сообщили, что проводить митинги или представления-перформансы в защиту своих прав не будут, чем несколько успокоили своих оппонентов. Но во второй половине дня активисты ЛГБТ неожиданно объявили сбор у здания администрации правительства, прямо над станцией метро «Площадь свободы». Говорили, выступали, пели, размахивали плакатами и флагами. А окружающие спокойно взирали на все это… Пока на площадке, где проходила акция, не появилась группа школьников. Один из старшеклассников не сдержался, подошел к одному из выступавших активистов нетрадиционной ориентации и несколько раз ударил его. Потом убежал, так что полиция поймать «нарушителя спокойствия» не успела. И опять были осуждающие заявления, и опять грузинская оппозиция и терпимое к людям иной ориентации западное общество наставляли власти Грузии, что им нужно больше заботиться не только о защите нетрадиционных категорий населения, но и о прививании людям терпимости и толерантности.

Нынешний день 17 мая впервые за последние годы прошел без особых эксцессов и даже без собрания людей нетрадиционной ориентации. Члены общества ЛГБТ, памятуя о событиях прошлых лет, решили на этот раз прилюдно и на площадях и улицах столицы день борьбы с гомофобией не отмечать. Только небольшая группа активистов с разноцветным флагом вышла было на улицу Бараташвили, по которой в направлении собора Святой Троицы двигалась процессия прихожан ГПЦ и гражданских организаций, праздновавшая день святости семьи, и вывесила флаг на нижнем этаже моста. Но полиция буквально сразу же после исчезновения активистов ЛГБТ убрала этот символ «дня борьбы с гомофобией».

Позднее активисты ЛГБТ дали пресс-конференцию и сообщили СМИ, что акцию в защиту своих прав они обязательно проведут через месяц, в июне. И выразили надежду, что на этот раз им никто в этом мешать не будет.

Что касается инициированной патриархом процессии, она была достаточно многолюдной и на этот раз прошла мирно. Участники шествия собрались на площади Республики, откуда по проспекту Руставели направились к стоящему на горе в районе Авлабари самому крупному в Тбилиси храму Святой Троицы. Они пронесли через весь центр города Ацкурскую икону Божьей матери, с которой представители ГПЦ и прихожане до этого в течение недели прошли тот путь, которым, согласно преданию, много веков назад исходил Грузию проповедник христианства Андрей Первозванный.

В соборе Святой Троицы участников шествия встретил католикос-патриарх Илия Второй, который обратился к прихожанам с очередным приветствием и проповедью. Он подчеркнул значение учрежденного им дня святости семьи и призвал всех блюсти традиции и защищать законную грузинскую семью — союз мужчины и женщины.

«Я обращаюсь ко всем, у кого есть мать и отец или хотя бы один из родителей. Преклоните колени перед ними и попросите благословения. Благословение родителей творит чудо. Вы увидите чудо в вашей жизни, будете счастливы. Помните, что семья счастлива только в том случае, если это законная семья, а законная семья состоит из мужчины и женщины. Будьте счастливы», — наставил прихожан патриарх.

Но слова духовного отца православных грузин не убедили оппозицию, активистов прозападных неправительственных организаций, а также многочисленный дипломатический корпус. На фоне сравнительно мирно прошедшего 17 мая уже раздались обвинения в адрес грузинских властей, нарушивших права сексуальных меньшинств и не обеспечивших им условия для празднования дня борьбы с гомофобией. Так идущая по пути евроинтеграции Грузия в очередной раз оказалась на стыке национальных устоев и традиций и чуждых ей, но желанных для определенной категории населения западных либеральных ценностей.