Через пять лет Украины не будет — экс-спикер Рады

Киев, , 09:03 — REGNUM Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин считает, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован в ближайшие пять лет, то «Украины не будет». Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Если он не завершится за пять лет полномочий президента, то, я думаю, можно сказать, что Украины не будет», — сказал Литвин.

Он также посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поскорее решить вопрос с Донбассом путем диалога со всеми конфликтующими сторонами.

Литвин считает, что у Киева нет ресурсов для продолжения конфликта, а граждане Украины хотят спокойствия и мира.