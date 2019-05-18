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Через пять лет Украины не будет — экс-спикер Рады

Политика

Чтобы этого не произошло конфликт в Донбассе нужно урегулировать

Через пять лет Украины не будет — экс-спикер Рады
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кровавый флаг Украины

Киев, 18 мая 2019, 09:03 — REGNUM  Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин считает, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован в ближайшие пять лет, то «Украины не будет». Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Если он не завершится за пять лет полномочий президента, то, я думаю, можно сказать, что Украины не будет», — сказал Литвин.

Он также посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поскорее решить вопрос с Донбассом путем диалога со всеми конфликтующими сторонами.

Литвин считает, что у Киева нет ресурсов для продолжения конфликта, а граждане Украины хотят спокойствия и мира.

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Война в Донбассе
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