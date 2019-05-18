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Юлия Скрипаль готовит заявление

Политика

В Россию она, по всей видимости, не вернется

Лондон, 18 мая 2019, 08:40 — REGNUM  Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением. Об этом сегодня, 18 мая, пишет газета «Известия» со ссылкой на двоюродную сестру Юлии Скрипаль — Викторию.

По словам Виктории, Юлия Скрипаль заявит, что она не собирается возвращаться в Россию и останется жить в Соединённом королевстве. Также Виктория рассказала, что одна из подруг Юлии пытается продать её квартиру в России.

Виктория отметила, что последний раз она общалась в Юлией в июле 2018 года. После этого она больше не отвечала на её звонки и сообщения. Но рлдственнице удалось выяснить, что Скрипали до сих пор находятся в Соединённом королевстве, но их перевозят с места на место и усиленно охраняют, чтобы избежать утечек информации.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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