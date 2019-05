Бесноватые вылезли из нор: что происходит в Екатеринбурге

Платон Беседин, , 08:53 — REGNUM

К ситуации вокруг возведения Храма св. Екатерины в Екатеринбурге можно было бы отнестись по-разному. Можно было бы. И первое время я смотрел на неё отстранённо. Не вычленяя правых и виноватых, не выказывая симпатий. Особенно, когда с одной стороны — «титушки», а с другой — провокаторы. Но потом ситуация изменилась.

Сначала мне начали скидывать видео протестов против возведения храма: мол, что вы думаете об этом? Кадры можно подобрать разные, да. В наше-то время. Но всё равно нельзя было отделаться от чувства мерзкого дежавю. Похожее я уже видел воочию — в Киеве, на майдане.

И это не к тому, что «хотите так, как на Украине?», нет. Не люблю подобной постановки вопроса. Но чувство, определённо, знакомое. Особенно после плясок «Кто не скачет — тот за храм». Много, очень много дряни. Может, все они, эти люди, в обычной жизни — нормальные, но тут собрались и — превратились в бесов. Точно инфекцию подхватили. На майдане тоже ведь изначально тусовалось большинство, испытывающее благие порывы. А после — началось.

Та же беда — и с Екатеринбургом. К нормальным людям, которые захотели отстоять сквер, место для прогулок, присоединились сомнительные персонажи. Гадкие. Раскачиватели. Провокаторы. Навальнята. Грантоеды. Представители застройщиков. Маргиналы. В принципе те, кому неважно за что, главное — против, как у «беса» из романа Достоевского: «Весь мир — в кашу, а там разберёмся».

И много, судя по всему, опять же очень много бесноватых. Вроде этой — уже мемовской — жирной тётки, оскорблявшей полицию и религию. Ей бы не к человеку в форме приставать, а в секс-шоп заглянуть. Ощущение такое, что в водоёме началась буря — и вся грязь, вся муть, весь ил поднялись со дна. Или как у Гоголя. Упыри лезут из дыр, а потом придёт главный и скажет: «Поднимите мне веки». Упыри, они ведь слепы, как мы помним.

Вот и противники возведения храма, собственно, говорят, о чём угодно, но только не о красотах сквера. Тут давно уже не в нём дело. А речь о вещах более глобальных и мерзопакостных. Тем более, что город протеста выбран идеально. В нём «Ельцин-центр» возвышается как гигантский саркофаг, из которого выбираются тени прошлого. Чтобы затуманить мозги, погрузить их в черноту. Потому и вопят соответствующие СМИ. Для них это идеальное продолжение вечной инфернальной игры.

Я бы очень хотел, чтобы все эти бесстрашные защитники сквера точно так же протестовали бы против возведения очередного торгового центра из стекла и бетона. Или хотя бы против новой точки разливного пива, открывающейся на первом этаже многоквартирного дома. Но то — атрибут мира потребления, пожирающего самого себя. А тут — храм какой-то.

В екатеринбургской истории есть два ключевых момента. Первый — у нас отчётливо стали ненавидеть церковь. Не её представителей даже, а церковь как таковую. Раньше они говорили, что этот поп плохой и тот тоже. Теперь перекинулись на всю церковь. Дальше они скажут, что плоха сама вера, она неправильная, а верить надо вот так. Желательно — по западным образцам. Православие раздражает. Потому что она основа русского, его фундамент и замес. Без него никак. Потому, если нарисовался повод — нападай.

И момент второй — психиатрический. Я не просто верю — я знаю, — что среди протестующих есть масса достойных и порядочных людей. Их там, правда, хватает. Но сколько же там и откровенно бесноватых? Присмотритесь. Всякий раз, когда начинается заварушка — они появляются из своих нор и орут, точно свиньи, мчащиеся к пропасти.

Преувеличиваю? Let it be, как сказал бы сэр Пол. Но вы присмотритесь — они рядом с вами. Глядите им в глаза. Чувствуйте их запахи. Этим людям плевать на сквер, плевать на свободы, плевать на человека — им важно ненавидеть и уничтожать, в них сидит инстинкт разрушения.

Главный урок из екатеринбургской истории — таких бесноватых развелось слишком много. Они дремлют, но просыпаются, когда надо разверзнуть ад. Они напитываются ненавистью, плодящейся в обществе. Они существуют в разрывах, коих у нас появилось слишком много — между людьми, идеями, временами да чем угодно. Russia was always notorious for the gap between culture and civilization. Now there is no more culture. No more civilization. The only thing that remains is the Gap. Это из Пелевина. И это из сути.

Да, можно думать, что протест в Екатеринбурге — частный случай. Или полагать, что так нас пытаются отвлечь от других вещей (от трагедии с «Суперджетом», например). Ваше право. Но надо понять и принять вот что: если всё будет продолжаться так, как сейчас, то бесноватых станет больше, и они всё чаще будут выползать из нор. Поводы, они ведь всегда находиться будут. Пока масса бесноватых не станет критической.

Мы это уже проходили. Помните? А если хотите повторить, то билет вам возьмут лишь в один конец.