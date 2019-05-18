МИД Ирана: Эр-Рияд врёт о нашей причастности к атаке хуситов на нефтепровод

Тегеран, , 05:19 — REGNUM Обвинения Саудовской Аравии в причастности Ирана к нападению йеменских хуситов на нефтяные объекты ложны, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщает Reuters.

Комментируя атаку беспилотников хуситов на трубопровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии и «успехи» Эр-Рияда в «урегулировании» гражданской войны в Йемене, Мусави, сказал:

«Вы всё ещё сомневаетесь через 1500 дней, не правда ли?»

Кроме того Мусави ответил на демарш саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра, заявившего 17 мая, что хуситы «являются неотъемлемой частью Корпуса Стражей Исламской революции и подчиняются приказам КСИР» и что это якобы подтверждается «объектами нацеливания хуситов» на территории королевства.

«Вам пора прекратить свои преступления против йеменцев. Вы не можете скрыть свою слабость за такими заявлениями», — заявил Мусави.

Напомним, хуситы заявили, что 14 мая нанесли удары по трубопроводу «Восток-Запад» при помощи заминированных беспилотников. В результате на трубопроводе возник пожар. Как заявили в Эр-Рияде, несмотря на повреждения, поставки нефти не прервались.

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