Порноактриса отозвала иск против экс-адвоката Трампа

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Порноактриса Стеффани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, согласилась отозвать иск против экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что согласие было передано в окружной суд Лос-Анджелеса. Актриса согласилась отозвать иск без каких-либо материальных компенсаций. По ее словам, все это дело было «надувательством».

Иск являлся частью судебного разбирательства Клиффорд против Трампа, который якобы платил ей деньги за молчание об их интимных связях. Как отмечает AP, суд отклонил этот иск в марте 2019 года.

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