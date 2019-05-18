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Бывший сотрудник ЦРУ отправится в тюрьму на 20 лет за шпионаж

Политика

Также его приговорили к пяти годам надзора после освобождения

Вашингтон, 18 мая 2019, 03:45 — REGNUM  Экс-сотрудник ЦРУ Кевин Мэллори приговорен к 20 годам тюремного заключения и пяти годам пребывания под надзором после освобождения по обвинениям в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.

Сообщается, что Мэллори проведет в заключении 20 лет за передачу информации китайской разведке. Минюст США отмечает, что дело Кевина Мэллори свидетельствует о тенденции, когда бывшие сотрудники спецслужб Соединенных Штатов начинают сотрудничать с Китаем и «предавать свою страну и своих коллег».

Как сообщало ИА REGNUM, Мэллори обвиняли в передаче данных о сотрудниках ЦРУ и развединформацию китайским спецслужбам. За совершенное преступление он якобы получил $25 тыс. Ранее американские СМИ сообщали, что американское правосудие могло приговорить Мэллори к смертной казни.

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Спецслужбы и шпионаж
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