США поставят зенитные ракеты SM-2 Южной Корее

Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Американские власти разрешили продажу Южной Корее зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB и оборудование к ним на сумму в $313,9 млн, сообщает пресс-служба управления минобороны США по оборонному сотрудничеству.

Сообщается, что Южная Корея получит 94 ракеты SM-2, а также сопутствующее оборудование. Контракт также подразумевает техническое обслуживание со стороны американских специалистов и тренировку личного состава для работы с комплексами. В Пентагоне подчеркнули, что выполнение этого контракта отвечает интересам национальной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года ВВС Южной Кореи получили от США два истребителя пятого поколения F-35A. Отмечается, что к концу 2019 Сеул получит еще два самолета этой модели.

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