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США могут ослабить ограничения против Huawei

Политика

Американский минторг будет выдавать временные лицензии

Вашингтон, 18 мая 2019, 02:30 — REGNUM  Министерство торговли США может ослабить ограничения, наложенные на китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве.

Сообщается, что ведомство может в скором времени выдать временную лицензию. Эта лицензия позволит ряду компаний и физических лиц, использующих оборудование Huawei, поддерживать работоспособность своих коммуникационных сетей и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно о планах США добавить китайскую корпорацию Huawei в черный список. По мнению Вашингтона, использование оборудования этой компании представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Под ограничения также попадут и фирмы, которые связаны с Huawei.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei угодила в чёрный список американского минторга

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