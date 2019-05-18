Вступил в силу договор о стратпартнерстве Узбекистана и Таджикистана

Ташкент, , 01:55 — REGNUM Главы МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и Таджикистана Сироджиддин Мухриддинов 17 мая в Душанбе обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной политики, сообщает МИД Узбекистана.

Министры также рассмотрели график и повестку дня совместных мероприятий на 2019 год.

«По итогам переговоров министры подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, подписанного главами двух государств 17 августа 2018 года», говорится в сообщении.

МИД Узбекистана уточняет, что в соответствии со статьей 16 Договора документ вступает в силу 17 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к руководству республикой Шавката Мирзиёева, в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистана стоят отношения с соседними странами и другими государствами СНГ. Разработаны две «дорожные карты» — одна карта касается развития сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами в политико-дипломатической сфере, другая — по реализации задач в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-образовательной сферах