Бюро ПАСЕ после 20 мая обсудит вопрос восстановления прав России

Хельсинки, , 01:33 — REGNUM Вопрос восстановления прав России в ПАСЕ будет обсуждаться на заседании бюро ассамблеи, заявила её председатель Лилиан Мори Паскье на заседании Комитета министров Совета Европы.

Уточняется, что заседание бюро пройдёт на следующей неделе (после 20 мая).

Комментируя декларацию глав МИД стран, входящих в Совет Европы (комитета министров), о восстановлении прав российской делегации в ПАСЕ, Паскье заявила о неприемлемости такой ситуации, когда какая-то страна — член ассамблеи «не выплачивает денежные взносы» и не участвует в работе одного из уставных органов.

Она подчеркнула, что учла мнение Комитета министров Совета Европы о намерении подключить все страны (речь шла о России) к голосованию в ходе сессии ПАСЕ в июне.

«Надеюсь, что два государства, особо заинтересованных в этом, предпримут соответствующие шаги, чтобы это произошло», — заявила Паскье.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы в Хельсинки принял декларацию о восстановлении прав российской делегации в ПАСЕ. За этим последовали комментарии из России.

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