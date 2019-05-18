Приостановлены торговые переговоры США и Китая

Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Торговые консультации между США и Китаем зашли в тупик и были приостановлены с обеих сторон, передает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Источник сообщил, что дата следующего раунда переговоров неизвестна, так как стороны не знают, что именно им обсуждать. Он отметил, что Пекин не выразил желания «вернуться к своим обещаниям», которые якобы дал месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между Пекином и Вашингтоном уже якобы была достигнута договоренность, которую Китай нарушил в одностороннем порядке. Именно таким образом Трамп объяснил повышение пошлин на ряд товаров из КНР, произошедшее 10 мая.

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