Трамп заявил о нарушении Китаем «договоренностей» по торговле

Вашингтон, , 01:00 — REGNUM США и Китай якобы уже почти заключили торговое соглашение, однако Пекин нарушил его, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления на конференции Национальной ассоциации риелторов.

«У нас практически уже была сделка, но они (Китай — прим. ИА REGNUM ) ее нарушили», — заявил он.

По словам американского президента, Китай якобы нарушил ряд пунктов договоренностей, которое уже было достигнуто в ходе торговых консультаций между Пекином и Вашингтоном.

«Я сказал им: «Извините, на это я пойти не могу», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что единственный способ решить торговые споры между США и Китаем — диалог.

По его словам, необходимо учитывать мнения всех сторон и не допускать односторонних действий. Он добавил, что Соединенные Штаты введением пошлин продемонстрировали неготовность к конструктивному диалогу.

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