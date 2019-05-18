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Команда Зеленского приготовила указ о роспуске Рады

Политика

В этом документе, названном «указом», дано распоряжение украинскому ЦИК подготовить проведение внеочередных выборов

Киев, 18 мая 2019, 00:55 — REGNUM  Проект указа о роспуске Верховной рады подготовила команда избранного украинского президента Владимира Зеленского, пишет Obozrevatel.

В опубликованном тексте сказано, что Раду распустят 20 мая 2019 г., а 14 июля будут избраны новые депутаты.

В этом документе, названном «указом», дано распоряжение украинскому ЦИК подготовить проведение внеочередных выборов, а правительству — обеспечить процесс с материальной стороны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая украинские депутаты одобрили дату инаугурации Зеленского — 20 мая. В этот же день команда избранного президента заявила, что Рада будет распущена, но ей дадут шанс выполнить хоть что-то из того, что она обещала.

Отметим, что очередные выборы в украинский парламент должны были состояться 27 октября 2019 г., поэтому указ о роспуске должен быть издан 27 мая, если не проводить внеочередные выборы.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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