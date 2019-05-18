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Молдавские чиновники хотят въезжать в Приднестровье без предупреждения

Политика

И требуют создать бесконтрольную дыру в границе между Молдавией и Приднестровьем

Кишинёв, 18 мая 2019, 00:51 — REGNUM  Молдавские власти настаивают на праве чиновников из Кишинева беспрепятственно и без предупреждения въезжать на территорию Приднестровской Молдавской Республики и передвигались по всей территории республики. Как передает ИА REGNUM, об этом заявила вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Кристина Лесник на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом.

Лесник заявила, что власти ПМР «препятствуют свободному передвижению граждан». Она также сказала о «необходимости привлечения Миссии ОБСЕ к процессу проведения полной экспертизы моста у Гура Быкулуй-Бычок». Речь идет о мосте через Днестр, открытом в прошлом году. Молдавия считает, что там не должно находиться приднестровских пограничников и таможенников, и соответственно что въезд в ПМР на этом участке должен быть бесконтрольным.

Молдавская чиновница заявила, что вскоре отправится в село Варница, входящее по конституции в состав ПМР, но находящееся под контролем Кишинева. Там она намерена проконтролировать, как обстоят дела после того, как приднестровские власти отменили действие документа о статусе Варницы, пойдя навстречу пожеланиям Кишинева.

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Приднестровское урегулирование
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