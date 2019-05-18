Молдавского политика Усатого обхявили в розыск в России

Кишинёв, , 00:38 — REGNUM Лидера молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого объявили в розыск в России. Как сообщило кишиневское издание NewsMaker.md, об этом свидетельствуют данные онлайн-базы МВД России.

Усатого разыскивают в связи с неким уголовным делом. Другой информации в справке, которую по запросу выдает МВД России, нет.

Ренато Усатый покинул Молдавию в 2016 году из-за преследования со стороны молдавских властей. До конца 2018 года он находился в России, после чего покинул ее, отправившись в Германию, где предположительно находится до сих пор.