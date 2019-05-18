СМИ: ПВО Сирии сбили ракеты, летевшие со стороны Голанских высот

Дамаск, , 00:03 — REGNUM Силы ПВО Сирии отразили предполагаемую ракетную атаку, сбив несколько объектов, летевших со стороны Голанских высот, сообщает 17 мая РИА Новости со ссылкой на неназванный сирийский военный источник.

По неофициальным данным, вечером в Дамаске были слышны взрывы, происхождение которых пока неизвестно.

По информации агентства, сирийские ПВО обнаружили в воздушном пространстве несколько «вражеских объектов», летевших со стороны Эль-Кунейтры, и сбили их в воздухе.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В Стамбуле прошло российско-турецкое совещание по зоне «Идлиб»