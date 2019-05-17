Зеленский готов к диалогу с Россией по Донбассу — штаб

Киев, , 23:48 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский готов начать диалог с Российской Федерацией по проблеме Донбасса в рамках «нормандского формата». Об этом сегодня, 17 мая, заявил член его штаба Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что конфликт на Украине обсуждался в разных форматах и на разных уровнях, в частности, в том самом «нормандском формате». К примеру, власти Польши предлагали перевести эти переговоры в «женевский формат», где ключевую роль играли бы США и собственно Польша.

Но договорённостей о прекращении огня удалось добиться только в Минске при посредничестве России и ОБСЕ, отметил он. Напомним, что эти договорённости украинской стороной целенаправленно не соблюдаются.

«Позиция Владимира Александровича заключается в том, что он готов начать диалог-переговоры с людьми, которые начали войну против Украины. Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры», — заявил Стефанчук в эфире телеканал «112 Украина».

Он подчеркнул, что переговоры будут проводится в границах «нормандского формат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский не раз говорил, что он нуждается в своих западных покровителях, прежде всего во Франции и Германии, для того, чтобы вести переговоры с Россией. При этом он заявлял, что готов к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что российский лидер Владимир Путин всегда открыт к конструктивному диалогу, но не пойдёт на переговоры ради переговоров. При этом глава государства готов обсуждать любые проблемы, стоящие на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий.