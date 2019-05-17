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Штаб Зеленского заявил о планах «полномасштабного аудита» на Украине

Политика

Сам Владимир Зеленский сохраняет загадочное молчание

Киев, 17 мая 2019, 23:48 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность проведёт полномасштабный аудит государства, в том числе перепись населения, заявил член «штаба Зеленского» Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewsOne.

«Масштабный аудит — задача Зеленского номер один. Потому что первую задачу, которую он ставит, это понять, в каком состоянии сейчас находится страна… Поэтому нам нужно понять, какие у страны финансовые обязательства, какой уровень инфраструктуры, какой уровень оборонки, сколько в этом государстве есть людей, в конце концов», — заявил Стефанчук.

При этом он допустил, что реальная численность жителей Украины существенно уступает общепринятым цифрам.

Кроме того, Стефанчук заявил о том, что ключевые кадровые решения будут озвучены после официального вступления в должность нового президента Украины.

Стоит отметить, что сам Зеленский никак не комментирует заявления людей, представляющихся членами его «штаба» и никогда не оглашал список лиц, входящих в этот «штаб».

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