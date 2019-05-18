Крушение MH17: Вершина айсберга в операции по подрыву отношений ЕС и РФ?

Москва, , 11:54 — REGNUM Крушение самолёта Boeing 777−200ER 17 июля 2014 года на Украине не сводится к отдельному происшествию и должно рассматриваться в более широком историческом и политическом контексте. Даже не имея полных результатов расследования, есть серьёзные основания утверждать, что условия для авиакатастрофы были заранее подготовлены, а само крушение явилось важным «спусковым крючком» для запуска полномасштабной конфронтации между Россией и Евросоюзом в интересах США. Такие выводы содержатся в книге члена Центра глобальной политической экономии, почётного профессораа Школы глобальных исследований Сассекского университета Кейса ван дер Пейла «Крушение самолёта МН17, Украина и новая «холодная война», презентация которой состоялась 17 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По моему мнению, открытием фундаментального исследования профессора ван дер Пейла является аргументированное утверждение, что трагедия «Боинга» как спецоперация своей главной целью имела разрушение укрепляющегося сотрудничества Евросоюза с Россией, прежде всего, через вытеснение России с европейского рынка газа», — заявил модератор презентации, президент Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Виктор Иванов.

Напомним, что самолёт Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 разбился 17 июля 2014 года по пути из Амстердама в Куала-Лумпур. На Западе и на Украине традиционно возлагают вину на ополченцев Донбасса, которые, согласно этой версии, сбили самолёт из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученным от России.

Эта версия выдвигалась украинской стороной сразу же после катастрофы и до сих пор, по прошествии четырёх лет, остаётся центральной в расследовании крушения малазийского «Боинга», которое проводится Нидерландами.

Не выдвигая каких-либо версий по поводу прямой ответственности той или иной стороны за авиакатастрофу, профессор придерживается мнения, что существует много причин считать трагедию специально подготовленной операцией. По его мнению, за крушением самолёта стоит череда системных событий, включающих в том числе разрешение Украины совершить рейс над зоной боевых действий и согласие «Малазийских авиалиний» этим разрешением воспользоваться. В ходе презентации книги Кейс ван дер Пейл осветил основные положения, которые он отстаивает в своём исследовании.

Как известно, Нидерландам было доверено изучение причин трагедии и проведение соответствующего уголовного расследования. В своём исследовании учёный наглядно демонстрируют, что расследование изобилует погрешностями и фактическими ошибками, противоречащих в том числе и официальным западным источникам.

Например, профессор ссылается на то, что в самолёте перевозилось до 1,3 тонн литий-ионных аккумуляторов, относящихся к категории легковоспламеняющихся грузов — в последствии при расследовании со стороны Собета по безопасности Нидерландов этот факт мог быть учтён и хотя бы признан серьёзным нарушением правил безопасности. Однако этого не произошло.

Ещё одна, куда более серьёзная ошибка касается данных систем радиолокационного обнаружения. В расследовании опираются на данные НАТО, согласно которым никакой информации с помощью самолётов комплекса радиообнаружения и наведения (АВАКС) получено не было, в то же время проигнорировав данные правительства Германии о режиме работы радаров системы украинской противовоздушной обороны.

Ван дер Пейл ставит акцент на том, что официальное расследование было серьёзно дискредитировано беспрецедентным решением передать киевскому правительству права вето на любые результаты расследования. Особое внимание исследователь уделяет и роли в инциденте Андрия Парубия, который занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во время и в течение нескольких недель после крушения MH17. Показательно, что 7 августа, когда Парубий ушёл с поста секретаря СНБО, ему был предоставлен иммунитет от уголовного преследования. Это совпало с прибытием в Киев генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

«Тот тип объяснений, который был представлен, по совершенно явным причинам недостаточным. Это были предвзятые мнения, уклонения от выделения всего набора фактов и те принципы, которые явно совершенно недостаточны и с этой точки зрения оставляют в стороне серьёзный подход и рассуждение», — отметил в ходе презентации директор Института опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса, профессор Юрий Громыко.

Из множества частных обстоятельств расследования крушения Кейс ван дер Пейл выстраивает общий контекст событий, связанных с крушением «Боинга». За день до происшествия, 16 июля 2014 года, США расширили санкционный список гражданами РФ, которые ранее были внесены в ограничительный список ЕС. Санкции распространились на ДНР и ЛНР, кроме того, новый пакет ограничений был введён и в отношении ряда российских оборонных и сырьевых предприятий, в том числе «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, НПО Машиностроения и других.

Учёный отмечает, что незадолго до крушения MH17 главы государств БРИКС подписали в Бразилии декларацию о создании Нового банка развития в противовес Всемирному банку и Международному валютному фонду (МВФ). Тем временем президент России Владимир Путин также вёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель о заключении масштабной газовой сделки, которая предполагала в том числе урегулирование вопросов, связанных с международным статусом полуострова Крым и снижением цен на газ для Украины.

Все эти факторы могли послужить серьёзным стимулом Вашингтону для того, чтобы найти повод подорвать крепнущие позиции России на международной арене.

В свою очередь, энергетические ресурсы России могли бы сыграть ключевую роль в экономическом развитии Евросоюза, который много лет находится в состоянии вялотекущего кризиса, считает учёный. Однако катастрофа позволила отбросить все сомнения в Евросоюзе по поводу целесообразности одобрения нового пакета санкций, наложенных США на Россию за день до крушения «Боинга». После авиакатастрофы США удалось добиться консенсуса по санкционной политике среди участников саммита Евросоюза, которому предстояло одобрить все ограничительные меры против РФ.

Сочетание, которое могли создать европейская промышленность и российские ресурсы, традиционно рассматривалось как угроза для господствующего положения Великобритании и США, подчёркивает Кейс ван дер Пейл. В то же время в Евросоюзе и Германии в частности как никогда сильны позиции транснационального капитала, который дорожит связями с США и привилегиями работы на американском рынке — крупнейшим на сегодняшний момент в мире, — гораздо больше, чем национальными интересами Германии как таковыми.

«Появляется совсем другой тип субъектов, которые обладают огромной финансовой властью. Он к национальным интересам отдельных стран уже прикреплён очень слабо. Возникает совершенно особая структура, про это говорят очень многие исследователи, где олигархические верхушка уже не принадлежит национальным интересам, живёт в другом мире. И различие между интересами этих олигархических групп и населением стран предельно велико», — добавил директор Института опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса, профессор Юрий Громыко.

Впрочем, не обходит стороной ван дер Пейл и непоследовательную позицию российской стороны, которая так и не привела убедительных опровержений версии событий, выдвигаемой Киевом. По мнению профессора, такая позиция может объясняться нежеланием Москвы идти на решительный и, возможно, необратимый разрыв отношений с Украиной и странами Евросоюза.

«Кто выиграл от этой ситуации? Выиграли те, кому не нравится стратегическое партнёрство Российской Федерации и стран Европейского Союза и прежде всего крепнущий энергетический альянс, связанный с долгосрочными стабильными контрактами по поставке российских энергоносителей, прежде всего газа, на внутренние рынки стран Европейского Союза. А это занимает порядка 40% всех энергетических потребностей (Германии)», — отметил модератор презентации, президент Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Виктор Иванов.

«Эта трагедия напоминает видимую часть айсберга, под которой скрываются циничные по своему замыслу и масштабу специальная операция, направленная на разрушение этих стратегических связей», — заключил он.

Отметим, что Кейс ван дер Пейл живёт в Голландии, работает в Великобритании, имеет звание Professor Emeritus в Центре глобальных исследований Британского университета Сассекс. Кроме того, профессор является председателем голландского антифашистского комитета и инициатором создания народного трибунала по расследованию катастрофы.