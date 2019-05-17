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Главарь баскских сепаратистов помещен в тюрьму во Франции

Политика

Джос Тернер разыскивался властями с 2002 года

Париж, 17 мая 2019, 23:25 — REGNUM  Главарь баскских сепаратистов Джос Тернер помещен в тюрьму в Париже после ареста во Французских Альпах, 17 мая передаёт агентство Associated Press.

Главарь баскской террористической группировки разыскивался властями с 2002 года. 16 мая он был арестован французскими полицейскими в городе Салланчес.

Тернер был заочно приговорен судом Франции к восьми годам заключения в 2017 году. Власти Испании уже заявили, что будут добиваться экстрадиции главаря баскских сепаратистов.

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Сепаратизм в Европе
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