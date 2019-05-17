Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики

Киев, , 22:59 — REGNUM Министр энергетики США Рик Перри прибудет в Киев на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 17 мая сообщает «Интерфакс-Украина».

По информации агентства, именно Перри будет возглавлять делегацию Соединённых Штатов на мероприятии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что на инаугурации Владимира Зеленского также будет присутствовать заместитель главы Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.

Новый президент Украины должен официально вступить в должность 20 мая.

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