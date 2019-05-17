Пашинян рассказал почему экс-президент Армении Серж Саргсян не в тюрьме

Ереван, , 22:56 — REGNUM Ходатайство президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна за экс-президента Армении Роберто Кочаряна вызывает некоторые вопросы с политической точки зрения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване, сегодня, 17 мая.

По словам армянского премьера, он может понять господина Саакяна «с моральной точки зрения», однако «с политической точки зрения возникают некоторые вопросы».

«Например, если будет какое-то дело в суде Нагорного Карабаха — как бы они относились, если бы я так же попробовал поручиться за кого-то? И надо уточнить — в чем они поддерживают Роберта Кочаряна», — цитирует Пашиняна «Коммерсант».

Он пояснил, что знал о приезде Бако Саакяна заранее и в личной беседе выразил отношение к его поступку. Однако каким именно оно было, подробно раскрыть господин Пашинян отказался.

Никол Пашинян также добавил, что судебное разбирательство в отношении Роберта Кочаряна пользуется широчайшей поддержкой в армянском обществе, а некоторые даже хотели бы видеть на скамье подсудимых еще одного экс-президента — Сержа Саргсяна: «Я честно скажу, меня люди прямо критикуют за то, что Серж Саргсян пока еще находится на свободе. И не просто люди, а СМИ, общественные организации». При этом Пашинян напомнил, что такие вопросы решают следственные органы, и не по политическим соображениям. В противном случае, по словам главы армянского правительства, «Серж Саргсян давно был бы в тюрьме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и бывший президент НКР Аркадий Гукасян 16 мая прибыли в суд общей юрисдикции Еревана, чтобы поручиться для изменения меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Адвокаты Кочаряна ранее уже представили суду поручительства Саакяна и Гукасяна, однако судья Давид Григорян заявил, что Бако Саакян и Аркадий Гукасян должны лично явиться в суд, чтобы разъяснить им их права и обязанности.

Суд над Робертом Кочаряном уже идет четвертый день. Пока что рассматривается мера пресечения для бывшего главы Армении, который находится под арестом с декабря прошлого года. Адвокаты подсудимого требуют немедленно освободить Кочаряна из-под стражи.

Как сообщил до начала судебного заседания пресс-секретарь лидера Карабаха Давид Бабаян, в ереванском суде Бако Саакян не будет представлять коллективную волю официального Карабаха.

Роберт Кочарян и еще трое бывших высокопоставленных политиков обвиняются в узурпации государственной власти в марте 2008 года.